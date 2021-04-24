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"الزراعة" تحدد 7 توصيات هامة لمزارعى القمح يجب اتباعها عند الحصاد

السبت، 24 أبريل 2021 07:00 ص
"الزراعة" تحدد 7 توصيات هامة لمزارعى القمح يجب اتباعها عند الحصاد حصاد القمح
كتبت أسماء نصار

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حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعى، بالتنسيق مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، توصيات هامة لمزارعى القمح، يجب مراعاتها عند عمليات الحصاد لتقليل الفاقد .
 
وفى التقرير التالى نرصد أهم التوصيات الواجب اتباعها عند الحصاد.
 
1- عند الحصاد اليدوى للقمح يجب أن يتم الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق حيث تكون هناك نسبة من الرطوبة الجوية تساعد على عدم تساقط وفقد الحبوب أثناء الضم.
2- يجب أن تتم عملية اجراء عملية الدراس فى وقت الظهيرة.
 
3- يجب العناية بعمليات النقل المزرعى والدراس والتعبئة، بحيث يتم نقل آلات الدراس إلى الحقل بجوار القمح المحصود.
 
4- وضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح ثم يجمع ما سقط على المفرش ويدرس.
 
5- أن تتم التعبئة فى عبوات سليمة غير ممزقة، و يفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من البلاستيك حيث أنها تؤدى الى رفع درجة حرارة الحبوب وزيادة رطوبتها.
 
6- عدم التأخير فى عملية الحصاد عن الميعاد المناسب حيث أن التأخير يؤدى إلى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسر كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات الى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.
 
7- استخدام الميكنة الزراعية الحديثة فى الحصاد، يساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد من الحصاد.
 
 

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