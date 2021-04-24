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الرئيس السيسى يؤكد تقدير ومودة مصر قيادةً وشعباً لدولة الإمارات العربية

السبت، 24 أبريل 2021 08:27 م
الرئيس السيسى يؤكد تقدير ومودة مصر قيادةً وشعباً لدولة الإمارات العربية السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالشيخ محمد بن زايد في بلده الثاني مصر، متقدماً بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومؤكداً التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وعمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والإمارات.
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (1)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (2)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (3)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (4)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (5)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (6)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (7)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (8)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (1)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (2)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (3)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (4)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (5)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (6)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (7)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (8)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (9)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (10)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (11)

 


السيسي

محمد بن زايد

ابو ظبي

الامارات

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