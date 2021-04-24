اليوم السابع
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الرئيس السيسى لمحمد بن زايد: نرفض أية ممارسات تسعى لزعزعة استقرار الخليج

السبت، 24 أبريل 2021 08:36 م
الرئيس السيسى لمحمد بن زايد: نرفض أية ممارسات تسعى لزعزعة استقرار الخليج الرئيس عبد الفتاح السيسي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم الاتفاق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون السيادية لدول المنطقة، والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية والمتطرفة بها، حيث شدد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.
 
 
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السيسى والشيخ محمد بن زايد (4)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (5)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (6)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (7)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (8)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (1)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (2)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (3)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (4)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (5)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (6)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (7)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (8)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (9)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (10)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (11)

 


السيسي

بن زايد

الامارات

سد النهضة

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