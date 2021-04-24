اليوم السابع
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خالد صلاح
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الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني يشددان على أهمية عودة أسرى الحرب من أذربيجان

السبت، 24 أبريل 2021 08:00 م
الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني يشددان على أهمية عودة أسرى الحرب من أذربيجان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
(أ ش أ)

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 شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على أهمية الحاجة إلى تنفيذ البند الخاص بتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين في أذربيجان.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الأرميني - في بيان نقلته وكالة أنباء (أرمن برس) الأرمينية - "جرت محادثة هاتفية لرئيس الوزراء نيكول باشينيان مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.. وناقش الجانبان عملية تنفيذ شروط البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر ولا سيما الاهتمام بالحاجة إلى التنفيذ الكامل للبند الذي يتعلق بتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين".

وأضاف مكتب رئاسة الوزراء الأرمينية أن الزعيمين تناولا أيضاً التعاون في قطاعي الأمن والطاقة والمشروعات الجارية والقضايا الإقليمية.

 

 


الرئيس الروسي

بوتين

موسكو

أرمينيا

أسرى حرب

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