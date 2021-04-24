الداخلية تضبط 5 آلاف شيشة وتغلق 3 آلاف محل مخالف.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، و"السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية"، ضُبط خلالها 562 متهما، وبحوزتهم "22 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 18 قطعة سلاح أبيض"، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن مصرع عنصر وضبط 366 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، وضبط 607 قطع سلاح نارى أبرزها "رشاش - 53 بندقية آلية – 76 بندقية غير مششخنة – 21مسدس – 456 فرد محلى – 2309 طلقة مختلفة الأعيرة – 90 خزينة – 1164 قطعة سلاح أبيض"، وتنفيذ 410910 حكم قضائى.

ونجحت الداخلية في ضبط 974 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها 1069 متهم، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت 127,235 كيلو جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 87,61 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 24,840 كيلو جرام.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 79755 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 54٫542٫324 جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1307 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة وضبط 6 قضايا فى مجالات "إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام – بطاقات إئتمان - غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة 1434636422جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا في ضبط 944 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت 5081 شيشة، وغلق 3883 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 80314 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 79933 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 381شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.