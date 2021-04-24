تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى ضد تجاوز السائقين بقنا بعد تحريك أسعار الوقود

قنا صابر سعيد

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الوحدات المحلية ومسئولى إدارة المرور بالمحافظة، بشن حملات رقابية وتفتيشية على جميع المواقف الداخلية والإقليمية بالمحافظة للتأكد من عدم استغلال السائقين وقائدى السيارات للمواطنين بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة.

وأوضح محافظ قنا، أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود تم تكليف مسئولى إدارة المرور، ورؤساء الوحدات المحلية والإدارة العامة للمواقف بالمرور بشكل يومى على المواقف للتأكد من انتظام حركة السير بها.

وأشار محافظ قنا، إلى أن غرف العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة لرصد أى مخالفات أو تجاوزات، مؤكداً أن أى مخالفات يرتكبها قائدو السيارات سوف يتم مواجهتها بكل حسم.

وأضاف الداودي، أنه لا زيادة فى تسعيرة المواصلات الداخلية مع ثبات أسعار المواصلات التى تربط بين المحافظة والمحافظات الأخرى وذلك لثبات أسعار السولار، كما أنه سبق و أن تم خفض أسعار الوقود دون تخفيض تعريفة المواصلات.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات يقوم بها قائدو السيارات تخالف التعريفة التى تم اقرارها من قبل على الخط الساخن لمحافظة قنا 15441 و على الرقم 3337291 غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والرقم 3130800 غرفة عمليات ادارة مرور قنا، مؤكداً أن تلك الارقام تعمل على مدارى الساعة لتلقى أى شكاوى من قبل المواطنين من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين والمصلحة العامة.