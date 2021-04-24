اليوم السابع
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البنك المركزي السعودي يطرح فئة 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"

السبت، 24 أبريل 2021 11:16 م
البنك المركزي السعودي يطرح فئة 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030" الريال السعودي
واس

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أعلن البنك المركزي السعودي عن طرح فئة مئتي ريال من العملة الورقية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك استناداً إلى المادة "الرابعة" من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/07/01هـ.

وأوضح البنك المركزي أن فئة مئتي ريال سوف تُطرح وتُتداول اعتباراً من يوم الأحد 1442/09/13هـ الموافق 25/04/2021م، بالإضافة إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكد البنك المركزي طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة، مشيراً إلى أن تصميم ورقة فئة مئتي ريال ذات اللون الرصاصي تتضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -يرحمه الله- على وجه هذه الفئة، وشعار "رؤية المملكة 2030" بشكل ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى أسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية.

ويشمل ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.

 


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الريال السعودي

المملكة

عملة السعودية

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