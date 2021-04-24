اليوم السابع
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خالد صلاح
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البنتاجون يدعو روسيا لوقف استفزازتها على حدود أوكرانيا

السبت، 24 أبريل 2021 02:00 ص
البنتاجون يدعو روسيا لوقف استفزازتها على حدود أوكرانيا البنتاجون
أ ش أ

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دعت وزارة الدفاع الأمريكية، امس الجمعة ، روسيا إلى وضع حد لاستفزازاتها واحترام سيادة أوكرانيا، وفق ما أفاد المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي.
 
وكانت روسيا حشدت قواتها على حدود أوكرانيا، واتهمت كييف موسكو بالتحضير لغزو من خلال أعمال استفزازية في شرق أوكرانيا. 
 
وتخوض كييف معارك ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ 2014، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم. وأودى النزاع بحياة 13 ألف شخص.
 
وفيما يتعلق بالانسحاب من أفغانستان، كشف كيربي - حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية الجمعة - أن حاملة الطائرات آيزنهاور ستبقى في المنطقة لتأمين الانسحاب العسكري، مشيرا إلى أن الانسحاب سيتم بشكل آمن ومنظم.
 
وأعلن البنتاجون عن استعداده لدعم البحرية الإندونسية للعثور على الغواصة المفقودة.
 
وقال كيربي إن مجلس الشيوخ وافق على تسمية أكثر من 100 شخص لمناصب في الجيش الأمريكي.

البنتاجون

امريكا

روسيا

اوكرانيا

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