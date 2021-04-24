اليوم السابع
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استمع لأنشودة "الله الله على نور رسول الله" بصوت محمود الطاروطى وحورية برعى.. فيديو

السبت، 24 أبريل 2021 04:00 ص
استمع لأنشودة "الله الله على نور رسول الله" بصوت محمود الطاروطى وحورية برعى.. فيديو محمود الطاروطى وحورية برعى
الشرقية- فتحية الديب

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يقدم "اليوم السابع"، أنشودة "الله الله الله على نور رسول الله" بصوت القارئ محمود عبد الفتاح الطاروطى، صاحب الصوت الشجى نجل الشيخ عبد الفتاح الطاروطى، ابن محافظة الشرقية، وشاركته فى الأداء المنشدة حورية برعى صاحبة الحنجرة الذهبية.

 

كلمات الأنشودة تقول ك "الله . الله . الله ،علي نور رسول الله،سيدنا النبي حنين،سهل كده ولين، سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين،بين يازين بين حسن رسول الله، الله الله على نور رسول الله، كل الحنان عنده والعاشقين جنده ثابتين على عهده على عهد رسول الله، الله الله على نور رسول الله، طه اللى فى المعنى حبه مجمعنا ياللي انتوا هنا معنا حيوا رسول الله، امتي هشوف عيدي،واحضن إيده بإيدي،امتي هشوف عيدي،واحضن إيده بإيدي،واقوله بحبك سيدي،وليلاتي أحيا معاه،الله . الله . الله،علي نور رسول الله،الله . الله . الله،علي نور رسول الله".


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