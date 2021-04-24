اليوم السابع
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ارتفاع عدد مستخدمى الأنترنت إلى 51.5 مليون مستخدم عن طريق المحمول أكتوبر الماضى

السبت، 24 أبريل 2021 04:00 ص
ارتفاع عدد مستخدمى الأنترنت إلى 51.5 مليون مستخدم عن طريق المحمول أكتوبر الماضى الهاتف المحمول
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات حكومية، أن عدد مستخدمى الأنترنت عن طريق التليفون المحمول حقق قفزة ملحوظة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث وصل عدد مستخدمي الأنترنت إلى 51.5 مليون مستخدم، مقابل 38.7 مليون مستخدم في شهر أكتوبر عام 2019، بزيادة بلغت 12.8 مليون مستخدم.

 

ورصدت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ثبات عدد مستخدمي الأنترنت عن طريق الـ"USB MODEM"، في المقابل عند 3.4 مليون مستخدم في شهر أكتوبر الماضي.

 

وبلغ عدد المشتركين في التليفون المحمول نحو 95.9 مليون مشترك في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 95.3 مليون مستخدم في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 600 ألف مشترك، بينما سجل عدد المشتركين في التليفون الثابت نحو 9.9 مليون مستخدم في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 8.7 مليون مستخدم في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 1.2 مليون مستخدم.

 

وقال تقرير، صادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست، إن ترتيب مصر تقدم خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021  لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ61.8 نقطة في 2020، حيث يهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الانترنت داخل الدول ومدى ملائمته لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.

 


مستخدمى الانترنت

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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