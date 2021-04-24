إنشاء 18 حديقة عامة مجانية وبدء العمل في وحدات الإسكان الاجتماعى بكفر الشيخ

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بحضور عمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، واللواء ياسر حفاوي، السكرتير العام المساعد ، خلال الاجتماع العاشر بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ، الأعمال الجارية ، لتطوير الحدائق العامة بالعاصمة ، لتكون متنفساً للأهالي، بإنشاء 18 حديقة عامة منها الحديقة المركزية المجانية على مساحة 900 متر بجوار موقف كفر الشيخ الجديد، والتى ستضم مساحات خضراء وزراعة أشجار والرصف بالانترلوك ، وألعاب أطفال وبرجولات ومقاعد ، ومناطق مخصصة للشباب لبيع الأطعمة والمشروبات بأنواعها إضافة إلى دورات المياه، وما تم وضعه من ألعاب أطفال وبرجولات ومقاعد وإنارة الأشجار بشكل جمالى فى الحدائق العامة المجاورة لديوان المحافظة والممتدة حتى صنعاء. وسيتم تطبيق ذلك النموذج بكل الحدائق العامة المنتشرة بالأحياء.

وأضاف أنه وجه بتطوير الحديقة العامة غرب العاصمة بطول طريق صبرى القاضى ، لتكون متنفسا لهم ، ووضع ألعاب أطفال ومقاعد على غرار الحدائق العامة المجاورة للديوان، وأنه وجه بتطوير المناطق المحيطة بميدان الملك عبدالله " النسر" بمدخل مدينة كفر الشيخ لتكون متنفسا لأهالى وسيتم تخصيص مناطق للشباب لبيع المأكولات والمشروبات.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أنه وجه بإقامة حدائق مركزية مجانية بـ 14 مدينة ومركز على غرار تلك الحدائق العامة الجارى إقامتها تضم ألعاب أطفال وبرجولات ومقاعد ومظلات وتوفير فرص المشروعات، كما سيتم إقامة حديقة بسخا، مشيراً إلى أن المحافظة انتهت من تطوير دار المناسبات بسخاء.

كما استعرض المحافظ بدء الأعمال فى الإسكان الاجتماعى فى التجمع الثالث غرب كفر الشيخ لإقامة 10 ألاف و 464 وحدة سكنية للحاجزين منذ عام 2004م لتنتهى معاناتهم ، بالتوازى مع بدء الأعمال فى التجمع السكنى الثانى شرق مدينة كفر الشيخ بجوار الجامعة ،وسيتم البدء خلال الفترة المقبلة فى التجمع السكنى الأول خلف الجامعة،بتوجيهات الدولة لحل مشكلة الإسكان بالمحافظة.

وأشار اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، إلى قراره الخاص بالسماح بانتقال حق الانتفاع إلى الورثة أو الغير وفقا للضوابط التى وضعتها الجهة الإدارية، وعدم جواز اتخاذ أى إجراء يحول دون ذلك ، بالإضافة إلى عدم تحصيل رسوم انتقال حق الانتفاع طالما كان الانتقال إلى أحد الورثة الشرعيين، و ذلك استكمالاً لحزمة الاجراءات المتخذة لتطوير مصيف بلطيم، مؤكداً أن المصيف يشهد أعمال تطوير كامل ، مؤكداً أن معدات الكهروميكانيك الخاصة بمشروع الصرف الصحى بالمصيف سواء محطة المعالجة ومحطة الرفع الرئيسية، وصلت لموقع المحطتين .

كما استعرض المحافظ الأعمال الجارية بقرى ومدن المحافظة من أعمال رصف، ويتم الإعلان يوميا على الصفحة الرسمية للمحافظة ومجالس المدن عن تلك الطرق سواء داخلية ضيقة بالانترلوك أو بين القرى وبالمدن بالأسفلت، واستمع محافظ كفر الشيخ للمطالب التى تم طُرحت من قبل أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وتم الرد عليها، كما ناقش عدد من الطلبات التى طرحها النواب والخاصة بدوائر كلا منهم.