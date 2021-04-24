إخلاء سبيل جماهير الإسماعيلي علي ذمة أحداث الاستاد.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أخلت محكمة الإسماعيلية، اليوم السبت، سبيل 11 شخص من جماهير الإسماعيلي المتهمين في قضية أحداث استاد الإسماعيلية، من قسم شرطة ثانٍ، وسط فرحة عارمة من المتهمين والأهالي.

كانت محكمة الإسماعيلية قد أمرت بإخلاء سبيل المتهمين فى قضية "شغب الاستاد"، والمتهم بها 11 شخصا بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهم، بعد مرور قرابة 4 أشهر على حبسهم على ذمة القضية.

وتعود أحداث القضية، لشهر يناير الماضى، حين تجمع المئات من جماهير النادى الإسماعيلى أمام استاد الإسماعيلية، مطالبين برحيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عقب تعرض الإسماعيلي لهزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام الرجاء المغربى، ودع بسببها البطولة العربية، وتطورت الوقفة الاحتجاجية إلى أعمال شغب.

وكان فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار شريف معتز رئيس نيابات ثانٍ وثالث الإسماعيلية، ضم كلا من: محمد أبو سالم وأسامة صفي الدين ومحمد الكاشف وكلاء النائب العام بسكرتارية حسن فاروق وأشرف عبدالسلام قد استمعوا لأقوال المتهمين فى أحداث التجمهر والشغب أمام استاد الاسماعيلية، فى يناير الماضى، ووجهت النيابة لـ11 متهم تهم التجمهر وقطع الطريق وتكدير الأمن العام، وتحفظت المديرية على 11 شخصا من الذين تجمهروا أمام استاد الإسماعيلية، فيما أفرجت عن 22 آخرين بعد تفريغ الكاميرات المحيطة باستاد النادى الإسماعيلي بشارع رضا.