أ ش أ: جعجع يحمل قوى لبنانية تتاجر بالممنوعات فى خسارة المزارعين للسوق السعودى

بيروت /أ ش أ/

حمّل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، القوى السياسية الممسكة بالسلطة فى لبنان المسئولية عن منع دخول الخضروات والفواكه إلى السعودية، مشيرا إلى أن أطرافا من المجموعة اللبنانية الحاكمة يوفرون التغطية لتجارة الممنوعات، فضلا عن تقاعس إدارات الدولة عن التصدى لهذا الأمر، على نحو حرم المزارعين اللبنانيين من سوق أساسى وحيوى لمنتجاتهم.

وقال جعجع - فى بيان اليوم السبت - "أصبح أكيدا وواضحا أن كل يوم تستمر فيه هذه المجموعة الحاكمة وهذا العهد الرئاسي، سيحمل معه مصيبة جديدة تقع على رؤوس اللبنانيين، ولقد أصبح واضحا وجليا فشل المجموعة الحاكمة الحالية وافسادها وسعيها إلى مصالحها الخاصة البحتة على حساب مصالح اللبنانيين جميعا".

وأضاف: "لا خلاص لنا من مصيبة جديدة كل يوم إلا بالتخلص من هذه المجموعة الحاكمة، ولا سبيل إلى ذلك سوى بانتخابات نيابية مبكرة يتحمل اللبنانيون فيها مسئولياتهم من أجل إنتاج سلطة جديدة تعيد الاعتبار لمشروع الدولة".

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أمس منع دخول شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الأحد، فى ضوء تزايد استهدافها من قبل مهربى المخدرات التى مصدرها لبنان أو التى تمر عبر الأراضى اللبنانية والتى تستخدم شحنات الخضروات والفواكه كستار لها فى عمليات التهريب.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتى نظرا لعدم اتخاذ سلطات الدولة اللبنانية إجراءات عملية فى سبيل وقف تهريب المخدرات إلى داخل المملكة، وأنه سيستمر إلى حين تقديم السلطات اللبنانية ضمانات كافية وموثوقة تفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.