أعراض ضعف الإدراك البسيط.. أبرزها خلل فى حاسة الشم ونسيان المواعيد

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما ننسى الأشياء وقد تبدو بسيطة وشائعة جدًا بين عدد كبير من الأشخاص ، ولكن يمكن أن يتحول إلى اضطراب، هذا لا يعنى أن نسيان شيء هو علامة على اضطراب، ولكن الأنماط المستمرة لنسيان أشياء معينة لم تحدث من قبل قد تكون علامة محتملة على الإصابة بما يسمى الضعف الإدراكى الخفيف، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".





- ما هو ضعف الإدراك الخفيف؟

فهو اضطراب بسيط يتعامل مع تدهور الذاكرة والقدرة على التفكير، ويمكن للأشخاص المحيطة بك ملاحظته بسهولة، ولكنه لا يعتبر شكلاً من أشكال الخرف لأنه ليس شديد الخطورة، ففى هذه الحالة أنت لا تنسَ روتينك اليومى ولكنك تفقد القدرة على تذكر تفاصيل ذلك الروتين، هناك احتمالات حتى أنك قد تنسى أسماء الأشخاص الذين يعيشون بالقرب منك، وغالبًا ما يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الاضطراب، حيث يعانى ما يقرب من 10-20% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من ضعف إدراكى خفيف.

- ما الذى يسبب الضعف الإدراكى الخفيف؟

لا يمكن تصنيف هذا الاضطراب تحت الخرف ولكنه مشابه له، السبب المحدد للضعف الإدراكى البسيط غير معروف ولكنه يعتبر أقل درجة من مرض الزهايمر، وقد تحدث بعض التغييرات فى جسمك نتيجة هذا الإضطراب، وتشمل:

1- انخفاض تدفق الدم فى الدماغ

2- تلف فى الدماغ بسبب السكتات الدماغية الصغيرة

3- تقلص بعض أجزاء الدماغ المرتبطة بالذاكرة

4- استخدام كمية أقل من الجلوكوز فى منطقة التفكير فى الدماغ

5- تضخم المساحات المملوءة بالسوائل تسمى البطينين

- أعراض الإصابة باضطراب ضعف الإدراك البسيط

لا يواجه الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكى بسيط تغييرات فى الشخصية أو فى خصائصهم، لكن لديهم بعض المشاكل البسيطة فى نسيان الأرقام والأسماء وما إلى ذلك، على النحو التالى

1- خسارة الأشياء فى كثير من الأحيان

2- نسيان الذهاب إلى الأحداث أو المواعيد

3- تواجه صعوبة فى الخروج بالكلمات لشرح ظاهرة ما أثناء التحدث إلى الأشخاص فى نفس العمر

4- يعانى من مشكلة فى حاسة الشم

5- يواجه صعوبة فى حل المشكلات

- هل يؤدى الضعف المعرفى البسيط إلى الخرف؟

وفقًا للبحث، من غير المرجح أن يصاب الأشخاص الذين يعانون من اختلال معرفى بسيط بالخرف فى مرحلة لاحقة، من الممكن أن يصاب حوالى 10% من الأشخاص فوق سن 65 عامًا والذين يعانون من ضعف إدراكى خفيف بمرض الزهايمر أو الخرف، بل أن هناك فرصًا فى أن يتحسن الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب.

- علاج ضعف الإدراك الخفيف

لا يوجد علاج محدد متاح يمكنه التحكم بشكل كامل فى الضعف الإدراك الخفيف، ومع ذلك يمكن إجراء بعض التغييرات فى نمط الحياة لإبطاء تقدم هذا الاضطراب.

1- ممارسة الرياضة بانتظام

2- تنظيم أمراض القلب والأوعية الدموية ومكافحتها بالإقلاع عن التدخين

3- المشاركة فى أنشطة الانخراط الذهنى والأنشطة الاجتماعية المحفزة

4- تضمين المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة إلى نظامك الغذائى والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون