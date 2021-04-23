هجوم بسكين يستهدف عنصرا من الشرطة فى مدينة رامبوييه جنوب باريس

كتب رامى محيى الدين

استهداف هجوم بسكين عنصرا من الشرطة في مدينة رامبوييه جنوب باريس، وقال مراسل القناة إن الاعتداء على عنصر من قوات الأمن وقع داخل مخفر للشرطة في رامبوييه، وتم توقيف المهاجم، وذلك وفقا لما أفادت به سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل.