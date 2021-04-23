هجوم بسكين يستهدف عنصرا من الشرطة فى مدينة رامبوييه جنوب باريس

استهداف هجوم بسكين عنصرا من الشرطة في مدينة رامبوييه جنوب باريس، وقال مراسل القناة إن الاعتداء على عنصر من قوات الأمن وقع داخل مخفر للشرطة في رامبوييه، وتم توقيف المهاجم، وذلك وفقا لما أفادت به سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل.
هجوم بسكين يستهدف عنصرا من الشرطة فى مدينة رامبوييه جنوب باريسالجمعة، 23 أبريل 2021 03:25 م
حادث طعن بفرنسا
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