اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 03:59 م
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هجوم بسكين يستهدف عنصرا من الشرطة فى مدينة رامبوييه جنوب باريس

الجمعة، 23 أبريل 2021 03:25 م
هجوم بسكين يستهدف عنصرا من الشرطة فى مدينة رامبوييه جنوب باريس حادث طعن بفرنسا
كتب رامى محيى الدين

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استهداف هجوم بسكين عنصرا من الشرطة في مدينة رامبوييه جنوب باريس، وقال مراسل القناة إن الاعتداء على عنصر من قوات الأمن وقع داخل مخفر للشرطة في رامبوييه، وتم توقيف المهاجم، وذلك وفقا لما أفادت به سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل.


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