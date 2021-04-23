"نادية" تعلمت مهنة صنع الكنافة البلدى من والدها وتساعده فى رمضان.. فيديو

وأضافت "نادية"، أنها تقف تتابع عمل والدها من وهى صغيرة، مشيرة إلى أنها بدأت فى العمل بمفردها على فرن الكنافة البلدى منذ ثلاث سنوات بعدما اكتسبت الخبرة من والدها .

واكدت نادية أنها تشارك والدها فى عجن الكنافة والقطايف وكذلك والدتها، مؤكدة أن المنزل كله يشارك فى صناعة الكنافة.

واكدت نادية أنها وأسرتها تعمل فى الكنافة البلدى على مدار العام ولا يقتصر عملهم على شهر رمضان فقط، مشيرة إلى أنه يعملون أيام السبت والثلاثاء فى الأيام العادية وهى أيام السوق فى القرية .