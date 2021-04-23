اليوم السابع
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"نادية" تعلمت مهنة صنع الكنافة البلدى من والدها وتساعده فى رمضان.. فيديو

الجمعة، 23 أبريل 2021 06:30 م
"نادية" تعلمت مهنة صنع الكنافة البلدى من والدها وتساعده فى رمضان.. فيديو نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى
بنى سويف - هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، مع نادية أيمن الفتاة التى تعمل فى صناعة الكنافة البلدى بقرية تزمنت الشرقية محافظة بنى سويف، وقالت إن عمرها 17 عاما طالبة فى الصف الثالث الثانوى الفنى وتعشق العمل فى مهنة صناعة الكنافة البلدى لأن مهنة والدها .

وأضافت "نادية"، أنها تقف تتابع عمل والدها من وهى صغيرة،  مشيرة إلى أنها بدأت فى العمل بمفردها على فرن الكنافة البلدى منذ ثلاث سنوات بعدما اكتسبت الخبرة من والدها .
 
 
واكدت نادية أنها تشارك والدها فى عجن الكنافة والقطايف وكذلك والدتها، مؤكدة أن المنزل كله يشارك فى صناعة الكنافة.
 
واكدت نادية أنها وأسرتها تعمل فى الكنافة البلدى على مدار العام ولا يقتصر عملهم على شهر رمضان فقط، مشيرة إلى أنه يعملون أيام السبت والثلاثاء فى الأيام العادية وهى أيام السوق فى القرية .
 
نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (1)
نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (1)

نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (2)
نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (2)

نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (3)
نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (3)

نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (4)
نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (4)

نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (5)
نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (5)

نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (6)
نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (6)

نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (7)
نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (7)

نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (8)
نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (8)

نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (9)
نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (9)

نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (10)
نادية أيمن فتاة تعمل فى صناعة الكنافة البلدى (10)

 


بنى سويف

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شهر رمضان

كنافة شهر رمضان

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