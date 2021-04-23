موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 23/ 4/ 2021.. تثبيت سعر السولار والمازوت

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 23-4-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية التوصية بتثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر والمازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن، توزيع مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 150 يوما من انطلاق أكبر حملة تطعيمات بالتاريخ ضد وباء فيروس كورونا.

تثبيت أسعار السولار والمازوت وزيادة 25 قرشا في أسعار البنزين قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى، التوصية بتثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر والمازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن وتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل/يونيه2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا كالآتى : 6.50 جنيه للتر البنزين 80 و 7.75 جنيه للتر البنزين 92 و 8.75 جنيه للتر البنزين 95. قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى، التوصية بتثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر والمازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن وتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل/يونيه2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا كالآتى : 6.50 جنيه للتر البنزين 80 و 7.75 جنيه للتر البنزين 92 و 8.75 جنيه للتر البنزين 95.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 4.5% خلال جلسات الأسبوع المنتهي ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 10600.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.48% ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.32% مغلقًا عند مستوى 2942.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.49% مغلقًا عند مستوى 12893.34 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1211.70 نقطة. ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 10600.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.48% ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.32% مغلقًا عند مستوى 2942.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.49% مغلقًا عند مستوى 12893.34 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1211.70 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 614.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 329.4 مليار جنيه إلى 343.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 100.9 مليار جنيه إلى 106.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6%.

أسعار الذهب تتراجع جنيهين بالتعاملات الصباحية وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم، الجمعة، بقيمة جنيهين، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة 780 جنيها للجرام، وذلك مع هبوط سعر أوقية الذهب إلى 1784 دولارا. تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم، الجمعة، بقيمة جنيهين، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة 780 جنيها للجرام، وذلك مع هبوط سعر أوقية الذهب إلى 1784 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام

الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها

أونصة الذهب 1784 دولارا.

بلومبرج: توزيع مليار جرعة لقاح كورونا بـ96% من دول العالم خلال 150 يوما كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية عن توزيع مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 150 يوما من انطلاق أكبر حملة تطعيمات بالتاريخ ضد وباء فيروس كورونا، حيث يتم توزيع اللقاحات فى أكثر من 96٪ من بلدان العالم ، وحتى أمس الخميس 22 أبريل ، تم إعطاء أكثر من 966 مليون جرعة ، وتجاوز العالم حاجز المليار خلال الساعات الحالية ويمثل هذا الاتساع نهاية لمرحلة بدء أكبر جهد للصحة العامة في التاريخ. كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية عن توزيع مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 150 يوما من انطلاق أكبر حملة تطعيمات بالتاريخ ضد وباء فيروس كورونا، حيث يتم توزيع اللقاحات فى أكثر من 96٪ من بلدان العالم ، وحتى أمس الخميس 22 أبريل ، تم إعطاء أكثر من 966 مليون جرعة ، وتجاوز العالم حاجز المليار خلال الساعات الحالية ويمثل هذا الاتساع نهاية لمرحلة بدء أكبر جهد للصحة العامة في التاريخ.

مستثمرو مرسى علم: عودة الطيران الروسي تنشر الثقة في المقصد السياحي المصري قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الإعلان عن الاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عودة حركة الطيران كاملة بين البلدين، يدل على أن قطاع الطيران والسياحة يلقي اهتماما كبيرًا من قبل القيادة السياسية والحكومة. قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الإعلان عن الاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عودة حركة الطيران كاملة بين البلدين، يدل على أن قطاع الطيران والسياحة يلقي اهتماما كبيرًا من قبل القيادة السياسية والحكومة.

أضاف، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن عودة حركة الطيران كاملة بين مصر وروسيا سينعكس آثاره بشكل كبير على عودة حركة السياحة بقوة خاصة وأن روسيا أكبر سوق مصدر للسياحة لمصر، كما سيتبعه أسواق أخرى من دول كازاخستان وأوزباكستان وجورجيا وغيرها، وهو أيضًا ما يسهم في نشر الثقة في المقصد السياحي المصري بين دول الاتحاد الأوروبي.