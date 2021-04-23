اليوم السابع
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موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 24 سفينة.. وتفريغ 4200 طن رخام بميناء غرب

الجمعة، 23 أبريل 2021 03:51 م
موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 24 سفينة.. وتفريغ 4200 طن رخام بميناء غرب ميناء غرب بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة KARAM  وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 94 متراً بغاطس 6.8 متر، وذلك لتفريغ 4200 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة  ومتواجد على الأرصفه 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

 


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