مع اقتراب تعميمها.. تعرف على تفاصيل آلية تداول القطن الجديدة

كتب عبد الحليم سالم

نجحت الحكومة فى تطبيق الآلية الجديدة، ل تداول القطن فى 4 محافظات خلال العام الماضى، وللعام الثانى على التوالى بعد تطلبها أولا فى محافظتى بني سويف والفيوم .. تعرف على تفاصيل الآلية.

1 - على مدار عامين متتالين 2019 و2020 ، نفذت وزارة قطاع الأعمال العام – في ضوء توصيات اللجنة الوزارية للقطن – تجربة لمنظومة جديدة لاستلام وتجارة الأقطان، تضمن سعر ملائم للمزراع قائم على نظام المزايدة، والحفاظ على الأقطان من التلوث.

2- تم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام لوضع الخطة، وآليات التنفيذ للمنظومة الجديدة ل تجارة الأقطان . وشملت التجربة في عامها الأول محافظتي الفيوم وبني وسويف.

3- في عام 2020، وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ المنظومة فى أربع محافظات (الفيوم – بنى سويف – البحيرة – الشرقية). وجرى تنفيذ المنظومة بنجاح وبمشاركة نحو 12 من كبرى شركات التجارة من القطاع الخاص.

4- تعتمد المنظومة على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين في المحافظات المشار إليها موزعة على المراكز الإدارية ووفقا للمساحات المنزرعة بالقطن.

5- يتم تسليم المزارعين أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث، وإجراء مزايدات علنية على الأقطان الواردة للمراكز .

6- يحصل المزارع على 70% من قيمة المحصول من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي للمزاد، وباقي المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي، ويتم السداد للمزارعين من خلال الجهاز المصرفي.

7- من المتوقع تنفيذ الآلية الجديدة فى كل المحافظات الموسم الجديد.