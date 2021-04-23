اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 06:04 ص
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مع اقتراب تعميمها.. تعرف على تفاصيل آلية تداول القطن الجديدة

الجمعة، 23 أبريل 2021 06:00 ص
مع اقتراب تعميمها.. تعرف على تفاصيل آلية تداول القطن الجديدة زراعة قطن
كتب عبد الحليم سالم

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نجحت الحكومة فى تطبيق الآلية الجديدة، لتداول القطن فى 4 محافظات خلال العام الماضى، وللعام الثانى على التوالى بعد تطلبها أولا فى محافظتى بني سويف والفيوم .. تعرف على تفاصيل الآلية.
 
1 - على مدار عامين متتالين 2019 و2020 ، نفذت وزارة قطاع الأعمال العام – في ضوء توصيات اللجنة الوزارية للقطن – تجربة لمنظومة جديدة لاستلام وتجارة الأقطان، تضمن سعر ملائم للمزراع قائم على نظام المزايدة، والحفاظ على الأقطان من التلوث.
 
2- تم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام لوضع الخطة، وآليات التنفيذ للمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان. وشملت التجربة في عامها الأول محافظتي الفيوم وبني وسويف.
 
3- في عام 2020، وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ المنظومة فى أربع محافظات (الفيوم – بنى سويف – البحيرة – الشرقية). وجرى تنفيذ المنظومة بنجاح وبمشاركة نحو 12 من كبرى شركات التجارة من القطاع الخاص.
 
4- تعتمد المنظومة على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين في المحافظات المشار إليها موزعة على المراكز الإدارية ووفقا للمساحات المنزرعة بالقطن.
 
5- يتم تسليم المزارعين أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث، وإجراء مزايدات علنية على الأقطان الواردة للمراكز .
 
6- يحصل المزارع على 70% من قيمة المحصول من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي للمزاد، وباقي المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي، ويتم السداد للمزارعين من خلال الجهاز المصرفي.
 
7- من المتوقع تنفيذ الآلية الجديدة فى كل المحافظات الموسم الجديد.
 
 

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