اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 03:29 ص
خالد صلاح
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مصرع شخص وطفليه فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالغربية

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:41 ص
مصرع شخص وطفليه فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالغربية حادث تصادم _ صورة أرشيفية
الغربية _ عادل ضرة

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لقى شخص وطفليه مصرعهم وأصيبت زوجته وطفله الثالث بإصابات متفرقة فى حادث مروع على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى، بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى.

وانتقلت سيارات إسعاف وقوة أمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وطفليه وإصابة زوجته والطفل الثالث بإصابات خطيرة، وتم التحفظ على الجثث بالمشرحة، ونقل الزوجة والطفل المصاب للمستشفى لإسعافهم.

 

 

 


مدير امن الغربية

طريق طنطا كفر الشيخ

حادث تصادم بطنطا

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