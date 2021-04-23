مصرع شخص وطفليه فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالغربية

الغربية _ عادل ضرة

لقى شخص وطفليه مصرعهم وأصيبت زوجته وطفله الثالث بإصابات متفرقة فى حادث مروع على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى، بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى.

وانتقلت سيارات إسعاف وقوة أمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وطفليه وإصابة زوجته والطفل الثالث بإصابات خطيرة، وتم التحفظ على الجثث بالمشرحة، ونقل الزوجة والطفل المصاب للمستشفى لإسعافهم.