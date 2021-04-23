مستثمرو مرسى علم: عودة الطيران الروسي تنشر الثقة في المقصد السياحي المصري

كتب محمد أسعد

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الإعلان عن الاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عودة حركة الطيران كاملة بين البلدين، يدل على أن قطاع الطيران والسياحة يلقي اهتماما كبيرًا من قبل القيادة السياسية والحكومة.

أضاف، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن عودة حركة الطيران كاملة بين مصر وروسيا سينعكس آثاره بشكل كبير على عودة حركة السياحة بقوة خاصة وأن روسيا أكبر سوق مصدر للسياحة لمصر، كما سيتبعه أسواق أخرى من دول كازاخستان وأوزباكستان وجورجيا وغيرها، وهو أيضًا ما يسهم في نشر الثقة في المقصد السياحي المصري بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتوقع الدكتور عاطف عبداللطيف أن تشهد الفترة القادمة نهضة كبيرة في حركة السياحة وهو ما يستلزم الاستعداد والتجهيز اللازم وتدريب العاملين بالقطاع والإسراع في تطعيمهم والاستمرار في تشديد الرقابة الصارمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة في المناطق السياحية كما هو معمول حاليًا.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تناول الاتصال التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.