مسؤول يشرح خطوات إصدار الأوراق الحكومية من خلال البريد وتوصيلها للمنزل

كتبت هبة السيد

أصبحت مكاتب البريد منصة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة، وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، ويستطيع المواطن من خلالها الحصول على خدمات توثيق الشهر العقاري وسداد مخالفات المرور والحصول على براءة الذمة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، إضافة إلى العديد من الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري، ويشرح بيومي القطان رئيس قطاع مناطق شرق القاهرة بهيئة البريد المصري بالبريد خطوات إصدار الأوراق الحكومية من خلال مراكز الخدمات البريدية المتكاملة.

يقول بيومي القطان، إن رؤية هيئة البريد تحولت من فكر تنافسي مع البنوك والشركات في تقديم الخدمات إلى التكامل معها ومع الجهات والمصالح الحكومية لتقديم خدمات متعددة ومتنوعة تحقق الرفاهية للمواطن المصري، ولذا تقدم خدمات البريد باقة متنوعة من الخدمات الحكومية، ويمكن للمواطن غير القادر على التعامل مع التكنولوجيا للاستفادة من خدمات منصة مصر الرقمية الذهاب لمكاتب خدمات البريد المتكاملة وعددها 150 مكتب على مستوى الجمهورية.

وحدد "القطان"، خطوات حصول المواطن على الخدمات الحكومية عبر البريد وهي:

1- الذهاب إلى مراكز الخدمات البريدية المتكاملة وعددها 150 مركز وتتطلع الهيئة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

2- التوجه إلى الشباك المخصص لتقديم خدمات مصر الرقمية، وطلب الخدمة من خلال موظفي البريد، وتم تدريب 300 موظف على تقديم هذه الخدمات.

3- يقوم موظف البريد بإنشاء حساب للمواطن على منصة مصر الرقمية عبر بيانات بطاقة الرقم القومي، وتفعيل الحساب من خلال رقمه هاتف المحمول الشخصي للمواطن، والذي يتسلم عليه "باركود" لتفعيل الحساب.

4- يدخل الموظف على منصة مصر الرقمية ويختار من الخدمات المتاحة من 5 جهات في الوقت الحالي، وسيتم زيادتها الفترة المقبلة لاختيار الخدمة التي يريدها المواطن.

5- يسدد المواطن قيمة الخدمة فقط، ويتاح السداد إما "اون لاين" او من خلال شبكات الدفع الإلكتروني أو نقدي.

6- يحدد المواطن للموظف طريقة استلام أوراق الخدمة إما من خلال مكتب البريد أو توصيله لمحل إقامته مقابل رسوم بسيطة.

أكد بيومي القطان، على أهمية منصة مصر الرقمية، في سهولة إصدار الأوراق الحكومية للمواطنين، وفي الوقت نفسه القضاء على الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن المواطن، مشيرًا إلى أنه جاري التوسع في عدد الخدمات المتاحة على منصة مصر الرقمية، وفي الوقت نفسه زيادة عدد المراكز البريدية المتكاملة لتقديم خدمات منصة مصر الرقمية.