محطات ارتبطت بقضية "خلية ميكروباص حلوان" بعد تأييد أحكام الإعدام والمؤبد

كتب إيهاب المهندس

وصلت محاكمة المتهمين بخلية "ميكروباص حلوان" الإرهابية، إلى محطتها الأخيرة، بعد تأييد محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد لـ 16 متهما بالقضية، وتوجد محطات بالدعوى منها:

المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة

فى 26 فبراير 2017، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.

المحطة الـ 2.. فض وعرض الأحراز

فى جلسة 12 أبريل 2017 فضت المحكمة الأحراز، وتنوعت ما بين أسلحة نارية وذخيرة، وعرضت فيديوهات من موقع اغتيال ضابط و7 أمناء من قوة قسم حلوان.

المحطة الـ 3 .. أقوال الشهود

استمعت المحكمة لأقوال الشهود ومن بينهم مجرى التحريات والذى تحدث عن كيفية تكوين التنظيم من قبل القيادى المتوفى محمد سلامة، وكيفية ضم أعضاء التنظيم.

المحطة الرابعة.. الإدراج على قوائم الإرهاب

في يونيو من عام 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.

المحطة الـ 5 .. تأييد الإدراج

فى 18 أبريل من 2018 أقررت محكمة النقض إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب ورفض طعونهم.

المحطة الـ 6 .. شهود النفى

استمعت المحكمة لشهود النفى عن المتهمين بناء على طلب الدفاع وعددهم 25 شاهد.

المحطة الـ 7.. مرافعة النيابة

فى 13 مايو 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة، وطالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة للمتهمين.

المحطة الـ 8.. مرافعة دفاع المتهمين

فى 14 يوليو 2018 استمعت المحكمة لأولي جلسات مرافعة الدفاع وطالب خلال مرافعته براءة المتهمين.

المحطة الـ 9 .. الإحالة للمفتى

فى جلسة 28 أغسطس 2019، قررت المحكمة إحالة 7 متهمين للمفتى وفى مقدمتهم الإرهابى إبراهيم إسماعيل.

المحطة الـ 10 .. مد أجل النطق بالحكم

فى 12 نوفمبر 2019 قررت المحكمة مد أجل النطق لجلسة 25 نوفمبر 2019.

المحطة الـ 11.. الحكم

فى 25 نوفمبر قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ 7 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 15 متهما، وبراءة 7.

المحطة الـ12 .. الحيثيات

خلال المدة القانونية أودعت المحكمة حيثيات الحكم على المتهمين.

المحطة الـ 13 .. تحديد جلسة طعن المتهمين

في 5 نوفمبر 2020، حددت محكمة النقض جلسة 9 فبراير 2021 لنظر طعن المتهمين.

المحطة الـ 14 .. حجز الطعون

فى 9 فبراير 2021 حجزت محكمة النقض طعون المتهمين لجلسة 14 أبريل من نفس العام للنطق بالحكم

المحطة الـ 15 .. اقرار أحكام المؤبد والمشدد والإعدام

فى 14 ابريل الجارى قضت محكمة النقض، برفض طعون المتهمين وتأييد أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد لت 14 متهما وهم من لهم أحقيقة الطعون لصدور الحكم عليهم حضوريا من محكمة الموضوع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني قضت بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.