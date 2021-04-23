محافظ كفر الشيخ: حملات لمراقبة المواقف لمنع رفع أجرة الركاب

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه بعد رفع أسعار البنزين (80.92.95) وفي ضوء ما جاء من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فلن يتم رفع أي من تسعيرة الأجرة للسرفيس والنقل الجماعي والأجرة على جميع الخطوط.

وأكد أحمد السماحي المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن المحافظ بالاتفاق مع مدير الأمن سيتم القيام بحملات مرورية على جميع الطرق وفي المواقف لمراقبة تعريفة الأجرة، مشددا على جميع السائقين بوضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الأجرة على زجاج السيارة.

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة إلى أن الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد البترولية هي متعلقة بالأسعار العالمية ويتم مراجعتها كل فترة زمنية.

والجدير بالذكر أنه لم تطرأ أي زيادة على أسعار السولار والمازوت، ويهيب المتحدث الرسمي للمحافظة بالمواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي سائق يستغل هذه الظروف ويقوم برفع اي زيادة على تعريفة الأجرة على اي خط من خطوط السير.