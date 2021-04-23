محافظ الأقصر يستقبل مسئولى الصحة لمتابعة وضع كورونا.. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم مسئولى الصحة بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على الوضع الصحى والوبائى لفيروس كورونا المستجد، وهم الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتورة إلهام الجبلاوى وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور إسماعيل العربى، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وبحضور اللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة .

واستعرض محافظ الأقصر استعدادات المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والسلوكيات الخاصة بشهر رمضان وموقف المحافظة من الاستعدادات الصحية وعدد الآسرة المجهزة بالرعاية المركزة بكل مستشفى، كما استعرضت اللجنة الطبية توافر كميات الأكسجين بالمحافظة سواء أسطوانات او الأكسجين السائل .

وصرح مسئولو الصحة بالمحافظة ان المستشفيات بصدد استقبال عدد كبير من المولدات التى تكفى لاحتياجات المواطنين المتعافين من فيروس كورونا فى حال احتياجهم لأكسجين منزلى بعد التعافى وخروجهم من المستشفيات.

وأكد مسئولو الصحة أن المحافظة بصدد افتتاح 4 أفرع أخرى جديدة فى مراكز مختلفة لتلقى لقاح فيروس كورونا بالمجان للمواطنين فى أسنا وأرمنت والطود والقرنة وذلك بالإضافة للمركز الحالى وهو مستشفى حميات الأقصر، وناشدت اللجنة المواطنين سرعة التسجيل فى الموقع الإلكتروني الرسمى للقاحات ، وذلك حرصا على حياتهم ، مع التأكيد على ضرورة تطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون وتطهير البيئة المحيطة .

ونفى مسئولو الصحة ما يشاع حول نقص عدد الأسرة أو الأكسجين مؤكدين على أن الوضع الصحى والوبائى آمن تماما، ولا يوجد ما يدعو للقلق وان جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال مرضى داخل الرعاية المركزة أو القسم الداخل.