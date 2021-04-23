ما هى إجراءات وزارة البيئة للقضاء على زيادة نسب التلوث بهواء القاهرة الكبرى؟

كتبت أسماء نصار

بدأت وزارة البيئة فى اعداد مشروع البنك الدولى الخاص بإدارة نوعية الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، لتحسين نوعية الهواء من خلال مجموعة من الإجراءات نرصدها فى التقرير التالى.



1-وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط الى 109 محطة على مستوى محافظات الجمهورية ، وهو اكثر من المستهدف بخطة الحكومة.



2- تم ربط 373 مدخنة فى 80 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.



3- لم يقتصر الأمر على الرصد فقط لحل المشكلة لكن تم التعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة .



4- يتم العمل فى مشروع البنك الدولى الذى يعد من أكبر المشاريع التى تعمل عليها الوزارة حاليا وسيتم من خلاله توفير بيانات للمواطن بنوعية الهواء بالمناطق المختلفة أسوة بدول العالم .



5-سيتناول المشروع مشكلة المخلفات بالقاهرة الكبرى لذلك تم تخصيص 26 فدان بالعاشر من رمضان كمجمع متكامل لجميع أنواع المخلفات من القاهرة والقليوبية سواء مدافن او معالجة وتدوير وتدار من خلال القطاع الخاص .



6- يعمل المشروع على مجال النقل من خلال تأهيل هيئة النقل العام وتوفير اتوبيسات تعمل بالكهرباء.



7- يتم حالياً تحضير أول دراسه للحوافز الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية .





