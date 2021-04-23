كيف يمكن أن تؤدى الأكزيما إلى صعوبات التعلم عند الأطفال

كتبت إيناس البنا

أفاد باحثون أمريكيون، أن الأطفال المصابين بالأكزيما هم أكثر عرضة للإصابة بإعاقة فى التعلم بمقدار 3 أضعاف مقارنة بالأطفال غير المصابين بهذه الحالة، وذلك وفقا لتقرير موقع Healthline.

الأكزيما (التهاب الجلد التأتبي) وهي حالة مزمنة تسبب حكة في الجلد ويمكن أن تظهر باللون الأحمر أو الأرجواني أو الرمادي، اعتمادًا على لون بشرتك، وهو أمر شائع عند الأطفال ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر، ولا يوجد علاج، لكن العلاج والرعاية الذاتية يمكن أن يخففا من الحكة ويمنع تفشي المرض من جديد.



الاكزيما وصعوبات التعلم عند الاطفال

ما كشفته الدراسة

حللت الدراسة بيانات أكثر من 2000 طفل مصاب بالأكزيما على مدى 10 سنوات، وقال الباحثون إن أسباب الاتصال غير واضحة، لكن من الممكن أن تساهم الحكة المزمنة في قلة النوم والإلهاء مما يؤثر على القدرة على التعلم.

وأكد الباحثون، أن "المسارات الالتهابية" المحتملة قد تؤثر أيضًا على التعلم، فقد أبلغ أكثر من 8% بقليل من المشاركين في الدراسة عن تشخيص إعاقة في التعلم، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل التعلم أكثر من الأطفال غير المصابين بالأكزيما، وكان حوالي 9% من المصابين بإعاقة في التعلم يعانون من أكزيما حادة، مقارنة بأقل من 5 % من غير المصابين بهذه الحالة.

تشمل أمثلة صعوبات التعلم المرتبطة بالإكزيما عسر القراءة وإعاقات التعلم غير اللفظي، مما يتسبب في مشاكل الأطفال في تفسير القرائن غير اللفظية.

وقالت الدكتورة بوجا أوبال، ممارس الأسرة في ميشيغان، لـ Healthline: "هذا مثير للاهتمام لأسباب عديدة". "كلاهما حالة وراثية، لذلك ربما نشهد أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل اضطرابات النوم، وربطها بمرض الزهايمر، تظهر الدراسة أن الأطفال ، بغض النظر عن شدة جلدهم، يبلغون عن بعض أعراض إعاقة التعلم.