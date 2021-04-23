اليوم السابع
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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تنفي تأجيل القمة الكورية - الأمريكية

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:57 ص
كوريا الجنوبية تنفي تأجيل القمة الكورية - الأمريكية مون جيه رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

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 نفى المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اليوم الجمعة، تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تأجيل محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر انعقدها في أواخر مايو المقبل.
 
ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية عن المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بارك كيونج-مي قولها، " كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مشاورات لترتيب جدول زمني لعقد قمة في وقت مناسب في أواخر مايو".
 
وجاء بيان المكتب الرئاسي الكوري بعد أن نشرت إحدى وسائل الإعلام المحلية تقريرا يشير إلى إمكانية تأجيل القمة بسبب اختلاف الآراء بين سول وواشنطن بشأن ترتيبات ثنائية "لمبادلة اللقاحات" التي تدفعها سول.
 
وفي الأسبوع الماضي، أعلن كل من المكتب الرئاسي الكورى الجنوبي والبيت الأبيض، أن الرئيس مون سيعقد أول قمة وجها لوجه مع بايدن في الشهر المقبل لمناقشة قضايا التحالف والجهود المشتركة من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية في النصف الثاني من شهر مايو.
 

كوريا الجنوبية

أمريكا

جو بايدن

مون جيه

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