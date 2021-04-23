ضبط كمية من الحشيش و250 تذكرة شابو وهيرويين بحملة أمنية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نفذت الأجهزة الأمنية بدائرة المراكز والأقسام بمحافظة سوهاج، عدة حملات استهدفت تجار المواد المخدرة بقصد فرض سيادة القانون والحد من انتشار المواد المخدرة، وتم ضبط 3 قضايا متنوعة ما بين شابو، وهيرويين وحشيش بإجمالى 4 طرب حشيش وعدد من تذاكر مخدرى الشابو والهيرويين.

كانت مديرية أمن سوهاج قد شنت حملة على تجار المواد المخدرة، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى ، مدير إدارة المباحث الجنائية أسفرت جهودها عن ضبط " 4 " طرب لمادة الحشيش المخدر وزنوا حوالي 600 جرام " 55 " تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزنوا حوالى 165 جرام ، و " 85 " تذكرة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 250 جرام ومبلغ 13.000 جنيهاً و هاتف محمول بحوزة عامل يقيم ببندر المراغة، والسابق إتهامه في " 4 " قضايا تبوير أرض زراعية وإشغال طريق و بائع متجول و إتجار مخدرات وسلاح وذخيرة أخرهم جناية بمركز المراغة لسنة 2018 " إتجار مخدرات وسلاح وذخيرة " وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تم ضبط " 50 " قطعة متوسطة الحجم لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 100 جرام، و" 75 " تذكرة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 200 جرام ولمبة زجاجية لتعاطي مخدر الشابو وميزان حساس ومبلغ 150 جنيهاً " 2 " هاتف محمول حيازة عاملين يقيمان دائرة المركز وبمواجهة المتهمين أعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وأنهت الحملة اعمالها بضبط "12" لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 12 جرام ومبلغ 670 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم بندر المنشاة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين في القضايا الثلاثة وتم تحرير المحاضر اللازمة وتم العرض على النيابة العامة المختصة التي تولت التحقيق في وقائع الضبط الثلاثة.