ضبط صاحبة مخبز استولت على مليون جنيه من أموال الدعم بحملة تموينية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن استهدفت الأسواق من أجل تحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل وتم ضبط 48 قضايا تموينية متنوعة.

وتم ضبط صاحبة مخبز بلدي، وتقيم دائرة قسم أول سوهاج لقيامها بالتقاعس عمداً عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلى غاز طبيعى والتحصل من جراء ذلك على مبالغ مالية من الدولة والاستيلاء عليها حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 1.074.774 جنيه، وضبط صاحب مخبز بلدى، ويقيم دائرة مركز جهينة لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد الاستيلاء على المال العام وتم ضبط 225 بطاقة تموينية.

كما تم ضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 5 " قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و" 3 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار ، و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و" 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، " 5 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وجـــار الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلـه.