صحة السويس: إغلاق العيادات الخارجية بالمستشفى العام بسبب كورونا

السويس- سيد نون

قال الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنه تقرر إغلاق العيادات الخارجية بمستشفى السويس العام وتحويل 80% من المستشفى إلى مستشفى عزل نظرا للموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن قسم الطوارئ بالمستشفى العام سيعمل فى استقبال الحالات الطارئة ولن يتوقف.

وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بالسويس الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشى فيروس كورونا.

كانت اللجنة العليا لمواجهة تفشى فيروس كورونا عقدت اجتماعا اليوم ببنى سويف من أجل متابعه تنفيذ الإجراءات الاحترازية.