شاب يقتل صديقه بسبب خلافات بينهما بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أقدم شاب على قتل صديقه، بمنطقة أبو شاهين أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بسبب خلافات بينهما، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الموقف.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الحوشي مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بنشوب مشاجرة بمنطقة أبو شاهين، ومقتل شخص.

وانتقل الرائد معاذ الحسينى، رئيس مباحث القسم، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وتبين مقتل شاب على يد صديقه إثر نشوب مشاجرة بينهما.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، ونشر الخدمات الأمنية بالمنطقة للسيطرة على الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لملاحقة المتهم والقبض عليه.