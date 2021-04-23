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سكاي نيوز: توقيف 3 أشخاص في محيط منفذ عملية طعن شرطية بسكين جنوب باريس

الجمعة، 23 أبريل 2021 09:03 م
سكاي نيوز: توقيف 3 أشخاص في محيط منفذ عملية طعن شرطية بسكين جنوب باريس الشرطة الفرنسية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، توقيف 3 أشخاص من محيط المهاجم الذي طعن شرطية بسكين في رومبواييه جنوب باريس، وذلك نقلا عن مصادر قضائية.

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وكان مصدر قضائى فرنسى بحسب وسائل إعلام غربية، قال إن الرجل الذى طعن موظفة إدارية بالشرطة الفرنسية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه قرب باريس اليوم الجمعة هتف خلال الهجوم قائلاً: "الله أكبر".

وكانت إذاعة "أوروبا 1"، أفادت الجمعة، بتعرض الشرطية الفرنسية للطعن عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه، وهي بلدة تقع على بعد 57 كيلومتراً جنوب غربي باريس.

وذكرت قناة تلفزيون "بي.إف.إم" أن الشرطية توفيت متأثرة بإصابتها. وأضافت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه.

 


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