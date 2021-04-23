سكاي نيوز: توقيف 3 أشخاص في محيط منفذ عملية طعن شرطية بسكين جنوب باريس

وكانت إذاعة "أوروبا 1"، أفادت الجمعة، بتعرض الشرطية الفرنسية للطعن عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه، وهي بلدة تقع على بعد 57 كيلومتراً جنوب غربي باريس.



وذكرت قناة تلفزيون "بي.إف.إم" أن الشرطية توفيت متأثرة بإصابتها. وأضافت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه.