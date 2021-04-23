سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالقليوبية بحوزتهم أسلحة وحشيش

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية قيام (5 أشخاص ، سيدتان – مقيمين بنطاق محافظتى المنوفية والقليوبية - لأربعة منهم معلومات جنائية)، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من مزرعة لتربية الماشية بدائرة مركز شرطة طوخ مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المزرعة المشار إليه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية ، عدد 2 طبنجة ، بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ، كمية من مخدر الهيروين، كمية من نبات البانجو المخدر ، كمية من مخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، عدد 2 ميزان حساس ، 13 هاتف محمول ، 2دراجة نارية ، عدد 18 رأس ماشية "من متحصلات بيع المواد المخدرة").

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.