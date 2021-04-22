اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021 فى مصر

الخميس، 22 أبريل 2021 10:00 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021 فى مصر دولار
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتاعند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل فى الأسكندرية 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة