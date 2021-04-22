سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021 فى مصر

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 22-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتاعند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل فى الأسكندرية 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
15.62 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
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