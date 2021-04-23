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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 23-4-2021

الجمعة، 23 أبريل 2021 03:22 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 23-4-2021 الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 23-4-2021، استقرارًا أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره  فى مصرف أبو ظبى الإسلامى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:
 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الاماراتى اليوم

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