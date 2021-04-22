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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 22-4-2021

الخميس، 22 أبريل 2021 12:09 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 22-4-2021 درهم إماراتى
كتبت : سماح حمدى

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واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 22-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصري بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره  فى مصرف أبو ظبى الإسلامى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره أمام الجنيه، بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس، مستقرا فى البنك الأهلي المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

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