اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سائق يوقف القطار لإزاحة سلك كهرباء فوق القضبان بالشرقية.. صور

الجمعة، 23 أبريل 2021 03:32 م
سائق يوقف القطار لإزاحة سلك كهرباء فوق القضبان بالشرقية.. صور سائق يوقف قطار لازاحة سلك كهرباء فوق القضبان
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوقف قائد قطار "فاقوس – الصالحية" بالشرقية، القطار، اليوم الجمعة، بجوار مزلقان "السحارة" بالصالحية الجديدة؛ بعدما لاحظ اعتراض كابل كهرباء طريق القطار وتدليه فوق القضبان.

وجرى رفع الكابل من فوق القضبان، وإبلاغ الجهات المسؤلة واتخاذ الإجراءت اللازمة، واستئناف القطار لرحلته.

وكان شهد مركز شربين بمحافظة الدقهلية، عطل مفاجيء لأحد قطارات البضاعة وتوقف الإشارة أمام قرية الحطبة صباح اليوم بعد اصطدام القطار برأس ماشية كانت تعبر الطريق.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إخطارا لتعطل قطار البضاعة، وعلي الفور انتقل  طه أبو العيش وأحمد هلال نواب رئيس المركز وطلعت عريضه سكرتير الوحدة المحلية لقرية الحصص الي قرية الحطبة مكان البلاغ، وتبين حدوث عطل مفاجئ في إشارة بعد تعطل أحد قطارات البضاعة محملا بكسر السن والرمال بالسكه الحديدية.
 
وتبين تصادم أحد المواشي بالقطار المتجه من محافظة السويس إلى ميناء دمياط أمام قرية الحطبة.
 
وعلى الفور تم استدعاء الحماية المدنية وهيئة السكه الحديد والشرطة وعمل الصيانة اللازمة وتم رفع كافة معوقات السكه الحديدية ، وتحقيق كافه اشتراطات السلامة والأمان بالخط، وإعادة حركة السير بصورة طبيعية ومنتظمة حفاظا على سلامة المواطنين.
قائد قطار الصالحية فاقوس
قائد قطار الصالحية فاقوس

كابل الكهرباء فوق المزلقان 01
كابل الكهرباء فوق المزلقان 01

كابل الكهرباء فوق المزلقان 02
كابل الكهرباء فوق المزلقان 02

كابل الكهرباء فوق المزلقان 03
كابل الكهرباء فوق المزلقان 03

 
 
 

سائق يوقف قطار

الشرقية

قطار الشرقية

اخبار الشرقيه

السكه الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

معهد وردان لتخريج سائقى القطارات.. تعرف على أبرز الوظائف قبل التدريب عليها

الخميس، 22 أبريل 2021 01:29 م

مصير سائق قطار طوخ ومساعده.. وتفاصيل مقتل رئيس تشاد فى اشتباكات مسلحة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:15 م

عودة الروح لخط "القاهرة- بنها" بعد حادث قطار طوخ.. استبدال الشريط القديم بآخر جديد.. ومرور القطارات بموقع الحادث.. النيابة تتحفظ على سائق القطار ومساعده ومسئول برج سندنهو.. وخروج 37 مصابا من مستشفى بنها الجامعى

الإثنين، 19 أبريل 2021 08:43 م

تحقيقات تصادم قطارى سوهاج.. النيابة: سائق القطار الإسبانى ومساعده تركا كابينة القيادة.. التحاليل أثبتت تعاطى مراقب برج «المراغة» ومساعد القطار حشيش وترامادول.. والمراقبان تأخرا عن التنبيه بتوقف "القطار المميز"

الأحد، 11 أبريل 2021 11:40 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة