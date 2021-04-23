سائق يوقف القطار لإزاحة سلك كهرباء فوق القضبان بالشرقية.. صور

أوقف قائد قطار "فاقوس – الصالحية" بالشرقية، القطار، اليوم الجمعة، بجوار مزلقان "السحارة" بالصالحية الجديدة؛ بعدما لاحظ اعتراض كابل كهرباء طريق القطار وتدليه فوق القضبان.

وجرى رفع الكابل من فوق القضبان، وإبلاغ الجهات المسؤلة واتخاذ الإجراءت اللازمة، واستئناف القطار لرحلته.

وكان شهد مركز شربين بمحافظة الدقهلية، عطل مفاجيء لأحد قطارات البضاعة وتوقف الإشارة أمام قرية الحطبة صباح اليوم بعد اصطدام القطار برأس ماشية كانت تعبر الطريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إخطارا لتعطل قطار البضاعة، وعلي الفور انتقل طه أبو العيش وأحمد هلال نواب رئيس المركز وطلعت عريضه سكرتير الوحدة المحلية لقرية الحصص الي قرية الحطبة مكان البلاغ، وتبين حدوث عطل مفاجئ في إشارة بعد تعطل أحد قطارات البضاعة محملا بكسر السن والرمال بالسكه الحديدية.

وتبين تصادم أحد المواشي بالقطار المتجه من محافظة السويس إلى ميناء دمياط أمام قرية الحطبة.

وعلى الفور تم استدعاء الحماية المدنية وهيئة السكه الحديد والشرطة وعمل الصيانة اللازمة وتم رفع كافة معوقات السكه الحديدية ، وتحقيق كافه اشتراطات السلامة والأمان بالخط، وإعادة حركة السير بصورة طبيعية ومنتظمة حفاظا على سلامة المواطنين.