زراعة ألف شجرة زيتون بالحدائق العامة المجانية بمدن كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت عدد من الحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،زراعة ألف شجرة زيتون بالتعاون بين مبادرة نجملها ووزارة البيئة، بزراعة الأشجار المثمرة بالمحافظات بمتابعة اللواء أشرف موافى ،السكمرتير العام للمحافظة.

وبدأت انطلاق المباراة بكفر الشيخ بزراعة اللواء أشرف موافى ، السكرتير العام للمحافظة ، عدد من الأشجار بالحديقة العامة المجاورة لديوان عام المحافظة ، ضمن أعمال التجميل والتطوير التى شهدتها الحديقة بالاضافة لاقامة برجولات ومقاعد ومظلات وألعاب أطفال.

ووجه اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، الشكر والتقدير لأعضاء فريق عمل مبادرة "هنجملها" ،والمهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة مؤكداً أن المبادرة تسهم فى نشر الوعى البيئى فى مصر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعى البيئى للمواطنين، مشيراً إلى أن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة أشجار مثمرة فى كافة المحافظات.

وعلى جانب آخر تابع اللواء أشرف موافى ،السكرتير العام للمحافظة ،رفع كفاءة الإنارة بالحدائق العامة ، وبعدد من الشوارع ومنها الشارع المار بديوان عام المحافظة ،ليشمل التطوير ورفع الكفاءة جميع شوارع العاصمة.