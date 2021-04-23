وشدد المشيشي - في تصريحات له - على أن الوضع الصحي الحالي صعب خاصة مع تواصل انتشار الوباء وهو ما يستوجب من الجميع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد وخاصة الالتزام بالإجراءات التي تقرها الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بناء على المعطيات العلمية التي توفرها اللجنة العلمية.


وحول توفير أسرة الإنعاش والأكسجين.. أفاد المشيشي بأن الحكومة قامت بمجهودات استثنائية لتوفير التجهيزات الضرورية وأسرة الإنعاش اللازمة في كل الجهات.