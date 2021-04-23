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أكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشى اليوم الجمعة أن الحكومة تعمل على جلب كميات إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسرعة أكبر .. داعيا إلى ضرورة تضافر كل الجهود وانخراط كل هياكل الدولة وخاصة الجانب الدبلوماسي وهو ما سيمكن من زيادة نسبة التطعيم عن نسبة انتشار العدوى ومحاصرة الوباء والإعداد لفترة ما بعد الكورونا وللموسم الصيفي والعودة لحياتنا الطبيعية.