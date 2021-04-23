خصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام مسجد بالشرابية لتقصيره فى أداء عمله الوظيفى

كتب على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إعفاء الشيخ سعيد عيسى عطا سليمان، المكلف بتسيير أعمال مدير إدارة شمال القاهرة من منصبه، وعودته لعمل الأصلي، كما قرر خصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ حسام صبري أحمد السيد إمام مسجد صهيب الرومي بالشرابية بالقاهرة، ونقله إلى إدارة منشية ناصر بالقاهرة مع إحالة جميع العاملين بالمسجد للشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف لتقصيرهم في أداء عملهم الوظيفي.



وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إن القرار جاء بناءً على مذكرة مدير مديرية أوقاف القاهرة ومذكرة الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.



وكانت وزارة الأوقاف أكدت على ضوابط صلاة القيام فى رمضان لهذا العام فيما يلى:

1.ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة.

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية.

11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية , وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر، أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع.

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح.

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.









