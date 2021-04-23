"حياة كريمة" يملأ محل "عم إمام" بالبضائع وتهديه عقد مدفوع الأجر بالإسكندرية

كتب محمد شرقاوى

أهدى برنامج "حياة كريمة" الذى تقدمه دهب غريب، المذاع عبر قناة dmc، إمام محمود، من محافظة الإسكندرية، بضاعة لملء محله التجارى، وعقد المحل لمدة ستة أشهر مدفوع الأجر، بسبب معاناته مع الحياة لتوفير معيشة كريمة لأبنائه الثلاثة.



عم امام

وقال عم إمام محمود إبراهيم القاطن بمنطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية: "نعمة من عند ربنا حب الناس ليا، ومخلص بكالوريوس تجارة، عام 1987، وعندى بسنت فى أولى ثانوى، وبسمة فى الثانية الإعدادى، ومحمود فى سادسة ابتدائى، ومشكلتى من يوم ما أتجوزت قاعد فى إيجار جديد، وبتنقل من شقة لشقة، وعملت مشروع مخلل".



البقالة

وأضاف إمام: "مع المصاريف والإيجار زاد عليا.. الدكان نقص البضاعة وعملى مشكلة كبيرة، ويوم ما هيدخلى ربح نهائى كان من 30 لـ40 جنيها فى اليوم، وبدفع 350 جنيها إيجار الدكان، و450 إيجار الشقة وغير بنتى بتاخد دروس، وبديهم دروس وأنا بذاكر لهم الباقى، ومصمم على تكملة تعليم أبنائى، هو فيه بعد العلم، عدو متعلم خيرا من صديق جاهل".