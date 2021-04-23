"حياة كريمة" تواصل حفر وتركيب شبكات الصرف وعمل جناح لمدرسة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مدينة إسنا على قدم وساق الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وفى هذا الصدد تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وابو عوف العفى رئيس قرية توماس وعافية، عدد من المشروعات الجارى العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبدأت الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات إنحدار الصرف الصحى بقرية توماس 1 والتى تم تنفيذ 2 كم من إجمالى 6.5 كم، وأيضا قرية توماس الوسطى والتى تم تنفيذ 5.2 كم من اجمالى 8.5كم، وقرية توماس 2 والتى تم تنفيذ 2 كم من اجمالى 9 كم، وأيضا أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحى بقرية وابورات المطاعنة والتى تم تنفيذ 500 م من اجمالى 9.200كم.

وأكد رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، أن الأعمال تتم حسب المواصفات الفنية ومعايير السلامة وتأمين بيئة العمل مع مراعاة الجدول الزمنى، واستكمل رئيس المركز الجولة بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقرية توماس وعافيه رقم 1 على مساحة 225م، وعبارة عن خمسة طوابق ليضم 9 فصول ومكاتب ادارية بحانب إنشاء فصلين لذوى الاحتياجات الخاصة، وأيصا تم تفقد أعمال انشاء جناح اعدادى جديد بمدرسة توماس الوسطى ، بأشراف من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تم تفقد أعمال إنشاء المبنى الإدارى بمركز شباب توماس الوسطى والمقام على مساحة 185م، وذلك ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة.

أوضح براهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، أنه تم تركيب 100 عامود إنارة، ومحول كهرباء قدرة 200 ك ف أ وإمداد كابل كهرباء أرضى بطول 850 متر، كما أنه تمت أعمال إحلال وتجديد شبكه مياه الشرب لقرية توماس وعافيه الوسطى بطول 8.5 كم بأقطار مختلفة وتم تركيب الوصلات المنزلية، كما انه جارى العمل على قدم وساق لأعمال الصرف الصحى داخل عدد من المواقع بمركز إسنا منها (قرية الكلابية – قرية النمسا – قرية النجوع – قرية توماس 1 – قرية توماس 2- قرية توماس الوسطى – قرية الدير - وقرية الهنادى - وقرية وابورات المطاعنة ).



جانب من العمل بالصرف الصحى باسنا



حفر وتركيب شبكات الصرف الصحى بقري اسنا