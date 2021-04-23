"حياة كريمة" تواصل حفر وتركيب شبكات الصرف وعمل جناح لمدرسة بالأقصر

استكملت مدينة إسنا على قدم وساق الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وفى هذا الصدد تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وابو عوف العفى رئيس قرية توماس وعافية، عدد من المشروعات الجارى العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبدأت الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات إنحدار الصرف الصحى بقرية توماس 1 والتى تم تنفيذ 2 كم من إجمالى 6.5 كم، وأيضا قرية توماس الوسطى والتى تم تنفيذ 5.2 كم من اجمالى 8.5كم، وقرية توماس 2 والتى تم تنفيذ 2 كم من اجمالى 9 كم، وأيضا أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحى بقرية وابورات المطاعنة والتى تم تنفيذ 500 م من اجمالى 9.200كم.
وأكد رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، أن الأعمال تتم حسب المواصفات الفنية ومعايير السلامة وتأمين بيئة العمل مع مراعاة الجدول الزمنى، واستكمل رئيس المركز الجولة بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقرية توماس وعافيه رقم 1 على مساحة 225م، وعبارة عن خمسة طوابق ليضم 9 فصول ومكاتب ادارية بحانب إنشاء فصلين لذوى الاحتياجات الخاصة، وأيصا تم تفقد أعمال انشاء جناح اعدادى جديد بمدرسة توماس الوسطى ، بأشراف من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تم تفقد أعمال إنشاء المبنى الإدارى بمركز شباب توماس الوسطى والمقام على مساحة 185م، وذلك ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة.
أوضح براهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، أنه تم تركيب 100 عامود إنارة، ومحول كهرباء قدرة 200 ك ف أ وإمداد كابل كهرباء أرضى بطول 850 متر، كما أنه تمت أعمال إحلال وتجديد شبكه مياه الشرب لقرية توماس وعافيه الوسطى بطول 8.5 كم بأقطار مختلفة وتم تركيب الوصلات المنزلية، كما انه جارى العمل على قدم وساق لأعمال الصرف الصحى داخل عدد من المواقع بمركز إسنا منها (قرية الكلابية – قرية النمسا – قرية النجوع – قرية توماس 1 – قرية توماس 2- قرية توماس الوسطى – قرية الدير - وقرية الهنادى - وقرية وابورات المطاعنة ).
جانب من العمل بالصرف الصحى باسنا
حفر وتركيب شبكات الصرف الصحى بقري اسنا
عمل جناح مدرسة بقرى اسنا ضمن حياة كريمة
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