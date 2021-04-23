اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 05:01 ص
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جهاز تنظيم الكهرباء ينصح بالاعتماد على ضوء الشمس لتجفيف الملابس لخفض الفاتورة

الجمعة، 23 أبريل 2021 05:00 ص
جهاز تنظيم الكهرباء ينصح بالاعتماد على ضوء الشمس لتجفيف الملابس لخفض الفاتورة تجفيف ملابس
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو ينصح فيه المواطنين بالاعتماد على ضوء الشمس لتجفيف الملابس وتعقيمها بدلا من استخدام المجفف لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.
 

وينصح الجهاز باتباع هذه الطرق لاستخدام الغسالة لترشيد الاستهلاك وهى كالاتي:

1-شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها هتستهلك نفس كمية الطاقة.
2-استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.
3-حافظ دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.
4-اشتري الغسالة المحتوية على بطاقة كفاءة الطاقة.
5-جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن المواطن يمكنه التحكم فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية من خلال اتباع نمط استهلاك موفر للطاقة  و مدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاستهلاك الأمثل للكهرباء يجنب المشترك ارتفاع قيمة الفاتورة ، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها.


 


جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

غسالة الملابس

ترشيد استهلاك الكهرباء

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