جامعة العريش تختتم احتفالها بذكرى تحرير سيناء بتكريم اسم الشهداء

شمال سيناء - محمد حسين

اختتمت جامعة العريش، احتفالها بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء والعيد القومى لمحافظة شمال سيناء، بتكريم اسم الشهداء فى مدرج احتفالات الجامعة بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

وثمن رئيس الجامعة دور القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة وتحقيق النصر وكذلك جهودها من أجل التخلص من الارهاب على أرض سيناء، وقال ان قرار انشاء الجامعة بدعم القيادة السياسية لخدمة أبناء سيناء بهدف تنمية وتعمير سيناء، كما حيا أرواح الشهداء وجهود كل يد تبنى وتحارب الإرهاب.

واستعرض بداية جامعة العريش منذ أن كانت عبارة عن كليتين تابعتين لجامعة قناة السويس مرورا بتحويلها الى فرع للجامعة وانشاء عدد جديد من الكليات حتى صدور القرار الجمهورى رقم 147 لعام 2016 بإنشاء جامعة العريش كجامعة مستقلة ووصل عدد كلياتها الى 10 كليات وجارى زيادتها بإضافة عدد من الكليات لخدمة التنمية على أرض سيناء تمشيا مع رؤية الدولة 2020 – 2030 .

كما نقل تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الى المحافظ وقيادات وأهالى سيناء وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن تطور جامعة العريش ودورها على أرض الواقع .

واكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تهنئة القيادة السياسية والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر وتحرير سيناء .. مشيرا الى دور أبناء سيناء والبدو في دعم قواتنا المسلحة حتى تحقق النصر .

وأشار الى أن سيناء كانت مسرحا للحروب فى مختلف العصور منذ القدم وصولا الى حروب 48 و56 و 1967 حتى انتصارات أكتوبر 1973 بدعم الآباء والأجداد من أهالى سيناء الذى شاء القدر لأبنائهم وأحفادهم بمحاربة الارهاب فى الوقت الحالى ـ

وأشاد بدور الجامعة في دعم مجالات التنمية وخدمة البيئة السيناوية، وأن التعليم هو الذى سيحقق التنمية ويقضى على الارهاب .

وطالب كل أهالى سيناء بالتعاون مع رجال القوات المسلحة والشرطة فى دحر الارهاب وخدمة الوطن وتحقيق الأمن والأمان على أرض شمال سيناء.

وعلى هامش الاحتفال تم تقديم عدد من العروض الفنية والرياضية الى جانب القاء شعر وطنى معبر عن المناسبة.