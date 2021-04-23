جامعة أكسفورد تطور لقاحا للملاريا بفاعلية 77% والنتائج النهائية خلال عام

كتبت هند عادل

طور باحثون بجامعة أكسفورد لقاح الملاريا الأكثر فاعلية في العالم، وأصبح أول من حقق هدف الفعالية الذي حددته منظمة الصحة العالمية بنسبة 75٪، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية" أكد باحثون أكسفورد عن نتائج تجربة المرحلة الثانية من لقاح الملاريا المرشح R21 / Matrix-M ، والذي أظهر فعالية بنسبة 77 % على مدى 12 شهرًا من المتابعة.



لقاح الملاريا

ويأمل الباحثون فى أن تتم الموافقة على استخدام اللقاح في غضون العامين المقبلين، بناءً على السرعة والدروس المستفادة من خلال التطور السريع لتطعيمات كورونا .

وقال أدريان هيل مدير معهد جينر وأستاذ علم اللقاحات بجامعة أكسفورد الذى قاد البحث للقاح أكسفورد / أسترازينيكا لفيروس كورونا بصفته مؤلفًا مشاركًا للورقة البحثية الخاصة بلقاح الملاريا أيضا "اللقاح لديه القدرة على تحقيق صحة عامة كبيرة إذا تم الحصول على الترخيص" .

وردا على سؤال حول مدى ثقته في إمكانية تكرار الفعالية في المرحلة التالية من التجربة، قال البروفيسور هيل إن الباحثين كانوا "واثقين جدًا" وأضاف: "لقد وجدنا نحن وآخرون أنه إذا تلقيت التطعيم قبل موسم الملاريا بقليل، فربما تحصل على تحسن بنسبة 10 % أو شيء من هذا القبيل في الفعالية لم يتم نشر هذا بعد ولكن سيصدر قريبًا إلى حد ما من مجموعة أخرى."

وعندما سئل عما إذا كان هذا هو لقاح الملاريا الأكثر فعالية في العالم قال البروفيسور هيل:" نعم لأنه لا يوجد لقاح آخر لديه نقطة نهاية أولية مع فعالية تزيد عن 75 % لذلك نحن متحمسون لذلك ولكن كما تعلم ، هناك مرحلة أخيرة من الاختبار يجب أن تمر بها.

وأعلن البروفيسور هيل إن الباحثين يأملون في الإبلاغ عن نتائج المرحلة النهائية من التجربة العام المقبل.

ما هي الملاريا؟



الملاريا مرض يهدد الحياة تسببه طفيليات البلازموديوم التي تنتقل إلى الناس من خلال لدغات البعوض على وجه التحديد إناث بعوض الأنوفيلة المصابة، هناك خمسة أنواع من الطفيليات التي تسبب الملاريا لدى البشر، اثنان منها يشكلان أكبر تهديد في جميع أنحاء العالم.

أعراض الملاريا



الملاريا مرض حموي حاد يُعرَّف عمومًا على أنه حمى تنحسر من تلقاء نفسها في غضون ثلاثة أسابيع، في حالة الملاريا، تكون الحمى مصحوبة بصداع وقشعريرة، قد تكون الأعراض خفيفة في البداية ويصعب التعرف عليها، ومع ذلك إذا لم يتم علاج الملاريا خلال 24 ساعة، يمكن أن تتطور الملاريا المنجلية إلى مرض شديد، وغالبًا ما يؤدي إلى الوفاة.

غالبًا ما يصاب الأطفال المصابون بالملاريا الحادة بواحد أو أكثر من الأعراض التالية: فقر الدم الحاد ، وضيق التنفس المرتبط بالحماض الأيضي، أو الملاريا الدماغية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.