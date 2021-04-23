جامعة أكسفورد: الحوامل المصابات بكورونا يواجهن خطر تسمم الحمل والولادة المبكرة

كتبت هند عادل

توصلت دراسة جديدة لجامعه أكسفورد إلى أن النساء الحوامل المصابات بـفيروس كورونا يواجهن مخاطر أعلى بكثير من حدوث مضاعفات خطيرة ومميتة أثناء الولادة، حيث وجد الباحثون أن الأمهات المريضة بالفيروس معرضات لخطر الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 76% كأحد مضاعفات الحمل التي تتميز بارتفاع ضغط الدم و59% أكثر عرضة للولادة المبكرة، مما يتطلب من أطفالهن قضاء المزيد من الوقت في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة .



مضاعفات كورونا على الحوامل

ووفقا لتقرير صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأكثر من ذلك أن النساء المصابات بفيروس كورونا كن أكثر عرضة للوفاة أثناء الحمل بأكثر من 20 مرة من النساء غير المصابات بالفيروس.

يقول الفريق الدولي بقيادة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، إن النتائج تؤكد الأبحاث السابقة حول تأثيرات الفيروس على النساء الحوامل وتظهر أهمية التأكد من تلقيح هذه المجموعة عالية الخطورة.

ونشرت الدراسة في JAMA Pediatrics ، حيث نظر الفريق في أكثر من 2100 امرأة حامل تم علاجهن بين مارس 2020 وأكتوبر 2020 من 18 دولة بما في ذلك فرنسا والهند وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومن بين المشاركات كان 706 من النساء الحوامل المصابات بـفيروس كورونا و 1424 من النساء الحوامل غير المصابات بالمرض.

وأظهرت النتائج أن الأمهات الحوامل المصابات بكورونا كن أكثر عرضة للإصابة بمرض حاد بمقدار 3.3 مرة ، وخمس مرات أكثر عرضة للدخول إلى وحدات العناية المركزة، حيث ارتبطت الحمى وضيق التنفس - أعراض فيروس كورونا الشائعة بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات الأمهات بنسبة 2.56 مرة و 4.97 مرة لخطر حدوث مضاعفات لحديثي الولادة، كما تبين أن السيدات اللاتى تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا كانوا أكثر عرضة للإصابة بمقدمات تسمم الحمل بنسبة 76 % ، و 59 % أكثر عرضة للولادة المبكرة، بالإضافة إلى ذلك ، كانت النساء الحوامل المصابات أكثر عرضة للوفاة أثناء الحمل بنسبة 22.3 مرة مقارنة بالنساء غير المصابات بالمرض.