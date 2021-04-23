جامعة أسوان تحصد المركز 95 عالميا فى تصنيف "التايمز البريطانية"

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن الدكتور أيمن عثمان القائم بمنصب رئيس جامعة أسوان، عن حصول جامعة أسوان على الترتيب 95 على العالم والأولى على الجامعات المصرية بالنسبة لتصنيف مجلة التايمز البريطانية للتنمية المستدامة .

وقدم "عثمان"، فى بيان صحفى، التهنئة لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على تحقيق هذا التصنيف مؤكدا على استمرار أعمال التطوير فى الجامعة على كافة المستويات لتحقيق مراكز متقدمة بين الجامعات.

وكان مجلس جامعة أسوان، وافق فى اجتماعه الأخير، على بدء الدراسات العليا بكليتى التجارة والألسن، وافتتح الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان أعمال المجلس رقم (104) وبحضور الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عمداء الكليات ومستشارى رئيس جامعة أسوان.

كما وافق المجلس على إنشاء مرحلة الدراسات العليا بكلية التجارة، ووافق على إنشاء مرحلة الدراسات العليا بكلية الألسن، وعلى ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد، وشملت الترقيات أعضاء هيئة تدريس فى كليات الهندسة والعلوم والتربية والزراعة، كما وافق المجلس على منح درجات الدكتوراه والماجستير لأعضاء هيئة تدريس فى كليات العلوم وكلية الطب والتربية وهندسة الطاقة فى التخصصات العلمية المختلفة.