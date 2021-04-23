جارديان: الملايين فى إنجلترا قد يحصلون قريبا على جوازات سفر كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة جارديان، إن الملايين فى إنجلترا قد يصبح بإمكانهم الحصول على ما يسمى بجوازات سفر كورونا بحلول 17 مايو للسماح لهم بقضاء العطلات فى الخارج هذا الصيف، وربما تجنب الحجر الصحى عندما يصلوا إلى وجهتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الوثائق، التى من المرجح أن تكون مختلفة عن شهادات كوفيد المحلية والتى تعمل عليها الحكومة بشكل منفصل، لا تزال قيد التطوير لكن ينبغى أن تكون متاحة قبل رفع القيود على السفر الدولى الشهر المقبل.

وفى الوقت الذى يأمل فيه الكثيرون الذهاب إلى الخارج فى الصيف للعلطلة أو الذهاب لرؤية أقاربهم وأصدقائهم فى الدول الأخرى الذين لم يستطيعوا زيارتهم منذ بداية الوباء، فإن الضغط يزداد على الحكومة لضمان أن هؤلاء الذين حصلوا على لقاح كورونا بإمكانهم إثبات حصانتهم لتجنب الدخول فى العزل الصحى أو إجراء اختبارات فى دول أخرى.

وكان وزير النقل البريطانى جرانت شابس قد قال إن جوازات السفر ستكون بالطبع جزءا من السفر الدولى، وأعرب عن أمله بألا يتم النظر إليها باعتبارها مثيرة للجدل، لكنه شدد على الحاجة إلى إعادة فتح حذر نظرا للتهديد الذى تمثله متغيرات الفيروس.

ويأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه الصحة العامة فى إنجلترا تسجيل 55 حالة جديدة من الإصابة بالسلالة التى ظهرت لأول مرة فى الهند، والتى من المقرر أن تضاف إلى قائمة الدول الحمراء بالنسبة لبريطانيا، التى تفرض قيودا صارمة على القادمين منها وتتطلب حجرا صحيا فى فندق، وذلك بدءا من اليوم. وهناك 70 حالة أخرى من سلالة جنوب أفريقيا فى بريطانيا، والتى يعتقد أنها أسرع فى الانتشار.