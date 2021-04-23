اليوم السابع
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توزيع مستلزمات طبية على 30 مستشفى بـ 10 ملايين جنيه فى محافظة الدقهلية

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:36 م
توزيع مستلزمات طبية على 30 مستشفى بـ 10 ملايين جنيه فى محافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه فى إطار التعاون والتنسيق القائم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فقد تم توفير مستلزمات طبية لمستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية بقيمة 10 ملايين جنيه، من خلال هيئة الشراء الموحد وتم الانتهاء من توريدها بالفعل لمخازن مديرية الصحة بالمحافظة.

واعتمد محافظ الدقهلية خطة التوزيع للمستلزمات الطبية المشار إليها على 30 مستشفى تابعة لمديرية الصحة منتشرة بمراكز ومدن واحياء المحافظة، كما كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمتابعة تسليم المستلزمات ووسائل وأدوات الوقاية من العدوى لجميع المستشفيات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تؤكد على توفير سبل الرعاية لكافة المرضى في مختلف المستشفيات والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة طبية لائقة بالمواطنين في مختلف المناطق.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة ان خطة المستلزمات المشار اليها تم تصنيفها وتوزيعا فقا للإحتياجات الفعلية لكل مستشفى من المستشفيات التابعة لمديرية الصحة وذلك تلبية لإحتياجات المرضى والمترددين، مشيرا إلى أنه تم متابعة توزيعها على جميع المستشفيات تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية الذى لا يدخر جهدا فى تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمنشآت الصحية بنطاق المحافظة لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين فى كافة روافد الخدمة الصحية على مستوى المحافظة.


الدقهلية

محافظ الدقهليه

صحه الدقهلية

مستشفيات الدقهليه

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